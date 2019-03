Mahlow

Die Polizei hat den mutmaßlichen Drogendealer, der am Silverstertag einen Jugendlichen in Mahlow angesprochen und später zur Zahlung von Geld genötigt haben soll, identifiziert. Das teilte sie am Donnerstag mit. Sie hatte am Dienstag Fahndungsbilder veröffentlicht. Diese führten zum Erfolg.

Von MAZonline