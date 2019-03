Mahlow

Die Polizei sucht einen Mann, der am Silvesterabend im Mahlower Zentrum aus einem Auto heraus mehrere Gruppen angesprochen haben soll, um ihnen Drogen zu verkaufen. Am Dienstag hat sie deswegen Fotos des Verdächtigen veröffentlicht.

Polizei sucht Drogendealer aus Blankenfelde-Mahlow, Bilder aus Überwachungskamera Quelle: Polizei

Am 31. Dezember zwischen 20 und 21 Uhr wurde auch eine Gruppe von Jugendlichen angesprochen, die in der Bahnhofstraße Silvester feiern wollten. Sie wurden von dem Mann gefragt, ob sie Interesse an Drogen hätten. Einer der Jugendlichen kam mit dem Unbekannten ins Gespräch, sie tauschten Handynummern aus. Kurz darauf rief der Mann an und forderte Geld für Drogen, die der Jugendliche angeblich bestellt habe. Er setzte diesen so unter Druck, dass er einmal Geld an den Unbekannten zahlte. Deswegen ermittelt nun die Polizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Nötigung.

Verdächtiger hatte schwarze Haare und einen Kinnbart

Der Verdächtige wird als 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß und dünn beschrieben. Er hatte eine südländische Erscheinung, glatte, kurze schwarze Haare, einen Kinn- und einen leichten Backenbart und ein ovales Gesicht. Er sprach abgehacktes Deutsch und fuhr einen silberfarbenen Kleinwagen, möglicherweise ein Skoda oder VW.

Hinweise gesucht

Die Beamten bitten alle Personen, die am Silvesterabend von diesem Mann angesprochen wurden, sich bei der Polizei zu melden, dies könne für die Ermittlungen wichtig sein. Zudem bitten sie alle, die den Mann erkennen oder Angaben zu ihm machen können, sich zu melden.

Die Polizeiinspektion Teltow-Fläming ist unter der Nummer 03371/60 00 erreichbar, auch das Hinweisportal im Internet unter www.polizei.brandenburg.de kann genutzt werden.

Von MAZonline