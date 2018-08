Mahlow-Waldblick

Am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr wurde der Polizei ein Renault gemeldet, der in der Arcostraße in Mahlow-Waldblick gegen einen Baum gefahren war. Der Fahrer des Wagens hatte offenbar den an einer Engstelle stehenden Baum übersehen. Als die Beamten dort ankam, entdeckten sie, dass im Auto ein sichtlich alkoholisierter 22-Jähriger saß. Bei einem Atemtest ergab sich ein Wert von 1,54 Promille. Es ist derzeit noch unklar, ob der Mann der Fahrer war. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline