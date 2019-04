Mahlow

Bei einem Unfall auf der Mahlower Straße in Mahlow ist am Montag gegen 16.30 Uhr eine Taxifahrerin verletzt worden. Sie war mit ihrem Mercedes-Taxi an auf der rechten Spur parkenden Autos vorbeigefahren und dabei frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammengestoßenh. Der Fahrer des Skoda versuchte noch zu bremsen, das reichte aber nicht mehr. Die Taxifahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht, auch der Skodafahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro.

Von MAZonline