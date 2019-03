Mahlow

Ein Auto aus Berlin ist am Donnerstag gegen 19:30 Uhr gegen eine Betonabsperrung in der Lichtenrader Straße in Mahlow gefahren. Als Unfallursache war überhöte Geschwindigkeit. Trotz eines Schadens in Höhe von mehreren tausend Euro war der Pkw noch fahrbereit.

Von MAZonline