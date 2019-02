Blankenfelde

Am Mittwoch, dem 20.Februar, gegen 0.55 Uhr wurde in Blankenfelde in der Erich-Klausener-Straße ein Mercedes Sprinter zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmittel steht. Ein Vortest hat positiv auf Amphetamine reagiert. Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, und eine Blutprobe wurde durchgeführt.

Von MAZ