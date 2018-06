Mahlow

Am Montag ist eine Gelbbauch-Schmuckschildkröte (Trachemys scripta scripta) m Bereich der Hans-Olde-Straße in Mahlow gefunden worden. Sie wurde bei der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow abgegeben und befindet sich nun in einer Pflegestelle. Der Besitzer kann sich unter Tel. 03379/333-583 bei der Gemeinde melden.

Von MAZ-online