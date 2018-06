Blankenfelde-Mahlow Blankenfelde-Mahlow - Schutzgemeinschaft droht mit Klage gegen BER-Masterplan Mal so eben die Passagierzahlen am BER fast verdoppeln? Das geht aus Sicht der Umlandgemeinden nicht. Sie fordern ein ordentliches Planungsverfahren zum Masterplan.

So soll das geplante Terminal T2 am BER aussehen: Hier der Blick auf die Verbindungsbrücken vom T2 am BER zum Pier Nord Quelle: Quelle: ATP/amd