Blankenfelde-Mahlow

In der Nacht zu Donnerstag kam es bei Blankenfelde-Mahlow zu einem schweren Verkehrsunfall, nachdem ein 44-jähriger polnischer Autofahrer versucht hatte einer Polizeikontrolle zu entgehen. Die Verfolgungsjagd endete, als der 44-Jährige in einer Linkskurve von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sein Wagen, ein silberfarbener Toyota, war gestohlen.

Zur Galerie In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zu einer Verfolgungsjagd und einem schweren Unfall. Der Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt.

Gegen Mitternacht war der Toyota den Beamten in Blankenfelde aufgefallen. Als sie den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, gab dieser Gas und flüchtete. Zunächst gelang es dem 44-Jährigen sogar den Polizisten zu entkommen, aber dann kam er in einer Kurve – offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit – von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Aufbruchsspuren am Fahrzeug

Der Baum brach durch die Wucht des Aufpralls und lag quer über der Fahrbahn. Der Fahrer saß schwer verletzt in dem Auto, als die Polizei am Unfallort eintraf. Rettungskräfte befreiten den 44-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Da der Toyota als in Berlin gestohlen gemeldet worden war, wurde gegen den 44-Jährigen Strafanzeige gestellt. Er gilt als vorläufig festgenommen. Bei näherer Betrachtung fanden die Polizisten Aufbruchsspuren am Fahrzeug und stellten ihn als Beweismittel sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von RND/ata