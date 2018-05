Mahlow

Knoblauchbrot, Poffertjes, Bratwurst, dazu Bier, Kaffee und natürlich Wein – das erste Weinfest in Mahlow bot dem Gaumen der vielen Besucher bei strahlendem Wetter in den vergangenen vier Tagen alles, was das Herz begehrte. Einwohner aus dem Gemeindegebiet und viele Gäste nutzten die Gelegenheit zum ausgiebigen Plausch, wie diese Gruppe hier. Jede Menge Tische und Bänke luden zum Verweilen ein und wurden ausgiebig genutzt. Für die Jüngsten gab es auf der Festwiese eine Kindereisenbahn, die Größeren konnten sich am Bungee-Trampolin vergnügen. Auf einer Bühne begleiteten Musiker, Bands und eine Kinder-Zaubershow die Besucher durch den Tag. Foto: Andrea von Fournier

Von Andrea von Fournier