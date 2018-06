Blankenfelde

Durch ein Kellerfenster sind Unbekannte zwischen Sonnabend, 15 Uhr, und Sonntag, 1 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der August-Bebel-Straße in Blankenfelde eingebrochen. Sie stahlen einen kleinen Tresor mit persönlichen Dokumenten und Bargeld. Die Kripo ermittelt.

Von MAzonline