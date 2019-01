Dahlewitz

Ein junger Mann ist bei einem Wildunfall bei Dahlewitz im Landkreis Landkreis Teltow-Fläming schwer verletzt worden. Der 27-Jährige sei am Mittwochabend mit seinem Auto auf der Landstraße 40 mit dem Reh zusammengestoßen und in der Folge gegen einen Baum gekracht, teilte die Polizei Brandenburg am Donnerstagmorgen mit.

Zur Galerie Der junge Mann ist bei einem Wildunfall bei Dahlewitz im Landkreis Landkreis Teltow-Fläming schwer verletzt worden. Rettungskräfte mussten ihn aus dem Autowrack befreien.

Die Kollision war so heftig, dass der Fahrer ersten Informationen zufolge eingeklemmt wurde und von Rettungskräften befreit werden musste. Wegen seiner schweren Verletzungen musste der Fahrer in eine Berliner Klinik gebracht werden.

Von RND/dpa/MAZonline