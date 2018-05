Blankenfelde

An der Kreuzung der L76 mit dem Roten Dudel in Blankenfelde ist am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr ein Mercedes auf einen Peugeot aufgefahren. Dieser hatte an einer roten Ampel angehalten, der 28-jährige Fahrer des Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf.

Die 23-jährige Peugeot-Fahrerin wurde leicht verletzt, sie wollte aber selbst zum Arzt gehen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Von MAZonline