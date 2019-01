Teltow-Fläming Baruth - Brand im Trockenturm bei Pfleiderer Großbrand mit Folgen. Ein Feuer verursachte große Schäden am Trockenturm der Baruther Holzverarbeitungsfirma Pfleiderer. Deshalb kann hier vorerst nicht produziert werden.

Die Wärmebildkamera zeigt den Feuerwehrleuten in Gelb und Rot an, dass hier die Hitze am größten ist. Quelle: fotos (2): Privat