Christliche Job-Beschaffer

JÜTERBOG. . Tausenden Arbeitslosen bot sie in den vergangenen Jahren Sprungbretter zurück in den regulären Arbeitsmarkt. „Zu Spitzenzeiten hatten wir 300 bis 400 Menschen in Arbeitsfördermaßnahmen“, berichtet Geschäftsführer Holger Lehmann, „zurzeit sind es noch 90; Tendenz sinkend.“

An wie vielen Stellen die Diakonie im Landkreis aktiv ist, fällt einem Außenstehenden erst auf, wenn Holger Lehmann anfängt aufzuzählen. Da sind der Jugendtreff „Jump“ in Altes Lager, das Tourismusbüro in Trebbin, die Mehrgenerationenhäuser in Luckenwalde und Zossen, der Seniorenbegleitdienst in Jüterbog, der Weltladen in Mahlow, Naturschutzprojekte, Kleiderkammern, Eltern-Kind-Gruppen und so weiter.

Seit 1995 gibt es die evangelische Wohlfahrtsorganisation mit Sitz in Jüterbog. Ihre Wurzeln hat sie in Altes Lager. In der Flugplatz-Siedlung war die Integration der Spätaussiedler in den 1990er Jahren ein großes Thema, dessen sich vor allem die evangelische und mennonitische Kirche innerhalb des Vereins „Gemeinschaftswerk“ angenommen hatten. „Wir wollten Lücken in der Sozialarbeit füllen“, berichtet Mitbegründer Holger Lehmann, „und wir wollten die verschiedenen diakonischen Träger im Kreis Teltow-Fläming zusammenführen.“ Die Diakonie übernahm die Verantwortung für die Arbeitsförderung. Der Besuchs- und Schiebedienst für Seniorenheime war eines der ersten Projekte – und wird bis heute von allen drei Einrichtungen in Jüterbog angenommen. „Wir haben selbst keine stationären Einrichtungen. Daher kommen wir mit allen gut aus“, sagt Lehmann. Speziell für Spätaussiedler fanden sich in Altes Lager Beschäftigungsmöglichkeiten, wenn es um die Hinterlassenschaften der Militärs ging. Sie räumten Kasernengebäude aus, sammelten Müll und bauten Totholzhecken, um Löcher in den Kasernenmauern zu schließen. „Es gab dort kaum reguläre Arbeitsplätze“, so Lehmann.

Es folgte die ganze Palette der Förderprogramme: Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) etwa bei Kirchensanierungen, SAM (Struktuanpassungsmaßnahmen) in Begegnungsstätten, Gemeinwohl-Arbeit für Sozialhilfeempfänger bis hin zu den Ein-Euro-Jobs und der aktuellen Bürgerarbeit. Doch bei der Arbeitsförderung wird gekürzt. „Man muss den Erfolg nicht an den Ausgaben messen, sondern an den Teilnehmern“, sagt Holger Lehmann verärgert. Gerade mehrjährige Förderungen seien erfolgreich. Jetzt steckt die Diakonie im Umbruch. „Wir bauen den Bildungsbereich aus und zwar mit ,Wertebildung’ als dem zentralen Thema“, erklärt der Geschäftsführer.

Erfolgreich laufe bereits das internationale Projekt für Schulklassen „Mosaik“. „Auf konstruktive Art entdecken die Schüler andere Kulturen“, sagt Projektleiter Willy Vetter. „Es geht auch um den Abbau von Fremdenfeindlichkeit. Sie ist verwurzelt in Unkenntnis, die zu Furcht und Gewalt führt. Wir setzen also bei der Wurzel des Problems an.“ Gespräche mit ausländischen Gästen, Internet-Recherchen zu fernen Ländern oder das Kochen fremder Gerichte sind Projektbestandteile.

Daraus hat die Diakonie auch ein Projekt für Auszubildende gestrickt. „Unternehmer beschweren sich immer wieder über die mangelhafte soziale Kompetenz ihrer Lehrlinge“, sagt Lehmann. Sie würden ständig mit Handys spielen, könnten nicht grüßen, träten Kunden gegenüber unfreundlich auf und und und.

Also soll der Nachwuchs – in den Klassen des Oberstufenzentrums – seine Defizite über Rollenspiele und Erfahrungsaustausch erkennen. „Manche erschrecken schon, wenn sie merken, was alles über sie im Internet steht“, sagt Vetter. „Oder sie lernen, dass es nicht gut ist, bei Facebook schlecht über den Ausbildungsbetrieb zu reden.“ Und das Projekt soll Spaß machen: „Wenn die Azubis motivierter sind und sich mit ihrer Firma identifizieren, hilft das auch dem Unternehmen.“

Umgekehrt will die Diakonie die Betriebe beraten. „Es geht um mehr Familienfreundlichkeit in der Arbeitswelt“, sagt Holger Lehmann. Aber das Vorhaben reift noch. (Von Alexander Engels)