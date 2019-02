Dahmeland-Fläming

Mitch Ryder, Cliff Stevens, Engerling, Jessica Gall, Tim Toupet, Annemarie Eilfeld und die Wildecker Herzbuben – viele Künstler kommen am Wochenende in der Region Dahmeland-Fläming. Der Überblick zeigt, welche Shows, Konzerte, Führungen und Vorträge am Wochenende stattfinden.

Freitag, der 15. Februar

Luckenwalde.

„Die Mobilés“ kommen am Freitag mit ihrem preisgekrönten Schattentheater „Moving Shadows“ ins Stadttheater nach Luckenwalde. Beginn ist um 20 Uhr. Acht Menschen, eine riesige Leinwand, dazu Licht und Musik und schon geht es auf eine Reise rund um den Globus.

Hinter einer Leinwand agieren Artisten, Tänzer, Akrobaten und Pantomimen und verzaubern das Publikum mit virtuosem Bewegungs- und Formenspiel. Quelle: Promo

Mit Bildern, die an Scherenschnitte erinnern, unterhalten die Artisten, Tänzer und Pantomimen ihr Publikum. Mit erstaunlicher Präzision und verblüffender Leichtigkeit kreieren „Die Mobilés“ einen poetischen Bilderreigen aus fließenden Körpern, wirbeln temperamentvoll ins Licht und verschwinden wieder in der Tiefe des Raumes. Hinter der Leinwand verschmelzen ihre Körper zu Landschaften, Tieren und Gebäuden, davor verzaubern die Schatten ihr Publikum mit überraschenden und witzigen Geschichten.

Nach dem RTL-Supertalent-Halbfinale in Deutschland wurden „Die Mobilés“ die verdienten Sieger des „Supertalents“ in Frankreich.

Ludwigsfelde. Der kanadische Bluesgitarrist und Sänger Cliff Stevens und seine Band gastieren am Freitag im Klubhaus Ludwigsfelde. Beginn ist um 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr. Er sieht Eric Clapton nicht nur zum Verwechseln ähnlich – Cliff Stevens (Foto) spielt und singt auch ganz im Stile seines Idols. Und so wird die Veranstaltung ein Tribut-Konzert an Clapton werden.

Cliff Stevens ist ein preisgekrönter Blues-Gitarrist aus Montreal. Am Freitag spielt er im Klubhaus in Ludwigsfelde. Quelle: Promo

Cliff Stevens und seine Band spielen die Hits von Eric Clapton – von „After Midnight“, „Cocaine“, „I Shot The Sheriff” bis „Lay Down Sally“ sowie die besten Songs des mit einem Grammy ausgezeichneten MTV Unplugged Albums wie„Layla“ und „Tears In Heaven“.

Sonnabend, der 16. Februar

Luckenwalde. Die Fläminghalle in Luckenwalde wird am Sonnabend zum Mekka für alle Schlagerfreunde. „ Hossa – Die Schlagersause“ beginnt um 19.30 Uhr. Maik Lusansky aus Trebbin hatte die Idee, eine Schlagerparty mit Tim Toupet und Annemarie Eilfeld in Luckenwalde zu veranstalten.

Tim Toupet, der singende Friseur, wie er sich selbst bezeichnet, ist mit seinen Partyschlagern aus der Partyszene seit Jahren nicht mehr wegzudenken. Er produzierte unter anderem Hits wie „Du hast die Haare schön“ oder „Ich bin ein Döner“. Mit witzigen Geschichten animiere Tim Toupet sein Publikum zum Mitsingen und Mitfeiern, heißt es unter anderem in der Ankündigung der Veranstaltung.

Sängerin Annemarie Eilfeld ist bei der Schlagerparty in der Fläminghalle mit dabei. Quelle: Promo

Auch Annemarie Eilfeld gehört zu den beliebten Sängerinnen der Schlagerbranche. Sie stammt aus Dessau und hat mehr als 15 Jahre Bühnen-Erfahrung. Im Alter von sieben Jahren begann sie mit einer Gesangsausbildung an der Musikhochschule Leipzig. Sie sang in Kinder- und Jugendmusicals, gewann Talentwettbewerbe.

2009 war Eilfeld Kandidatin bei der sechsten Staffel der RTL-Casting-Show „ Deutschland sucht den Superstar“, bei der sie den dritten Platz belegte. Bekannt sind Titel wie „Hoch hinaus“ und „Einen Tag Sommer“. Zurzeit tourt sie mit ihrer neuen Single „Das kann nur Liebe sein“.

An den Plattentellern der Aprés-Ski-Party in der Fläminghalle steht übrigens DJ Chrismen.

Wildau. Jazzsängerin Jessica Gall tritt am Sonnabend beim Benefizkonzert des Lions Clubs Königs Wusterhausen in der Bibliothek an der TH Wildau auf. „Best of 11 years“ heißt ihr Programm; begleitet wird sie von Robert Matt am Klavier und Gitarrist Enrico Antico. Ihr Auftritt beginnt um 19 Uhr.

Jazzsängering Jessica Gall singt beim Benefizkonzert am Sonnabend in der Bibliothek an der TH Wildau. Quelle: Promo

Bereits zwei Stunden zuvor, ab 17 Uhr, öffnet das Haus für die Konzertbesucher, da zum Abend auch Buffet und Zeit zum Plauschen und Netzwerken gehören. Die Veranstaltung ist als Benefiz gedacht. Der Lions Club möchte damit regionale Kinder- und Jugendprojekte unterstützen.

Baruth. Der Baruther Jugendclubleiter Peter Lehmann tritt am Sonnabend mit seiner Pogorockband im Bahnhof Klasdorf auf. Beginn ist um 20 Uhr. Mit dem Erlös des Konzerts unterstützt die Band das Kinderhospiz der Björn-Schulz-Stiftung. Der Eintritt frei, Spenden sind erwünscht.

Die Pogorockband gibt ein Benefizkonzert im Bahnhof Klasdorf Quelle: Promo

Die Pogorockband gründete sich vor elf Jahren als ein musikpädagogisches Projekt im damaligen Jugendklub Bad Belzig. Als Punkband gestartet, mutierte sie in den Jahren zur Coverband mit unterschiedlichen Besetzungen. In ihrem zweistündigen Konzert präsentiert die Band Hits von AC/DC, ZZ Top und Greenday.

Ludwigsfelde. Das wird ganz schön schrill: Die Show „Die Magie der Travestie – Die Nacht der Illusionen“ kommt nach Ludwigsfelde. Am Sonnabend können Fans von Glitzer, Pailletten und extravaganten Star-Imitationen eine unterhaltsame Mischung aus Tanz, Gesang, Parodie und Erotik im Klubhaus in Ludwigsfelde miterleben.

Die Show "Magie der Travestie – Die Nacht der Illusionen" kommt ins Klubhaus nach Ludwigsfelde. Quelle: Promo

Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Die Paradiesvögel in ihren hinreißenden Kleidern werden nichts unversucht lassen, um die Stimmung im Saal zum Brodeln zu bringen.

Baruth. Zwischen der Mongolei und Deutschland bestehen seit 45 Jahren diplomatische Beziehungen. Deshalb lädt Baruth als Partnerstadt der Kommune Murun in der Mongolei für Sonnabend zum mongolischen Tag ins Alte Schloss nach Baruth ein.

Beginn ist um 15 Uhr. Dann hält Karsten Wittke, Koordinator kommunaler Entwicklungspolitik, einen Vortrag zur Städtepartnerschaft von Murun und Baruth. Um 17 Uhr präsentiert Regisseurin Byambaa Davaa ihre Multimediashow „Meine Mongolei“. Die Mongolin wurde mit ihren für den Oscar-nominierten Film „Die Geschichte vom weinenden Kamel“ bekannt.

Um 19.30 Uhr wird eine Kabinett-Ausstellung im Tulpenraum eröffnet. Gezeigt werden Grafiken von Gan-Erdene Tsend. Er thematisiert in seiner Malerei die beiden Welten, in denen er lebt – Deutschland und die Mongolei.

Königs Wusterhausen. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg veranstaltet am Sonnabend eine Führung zu den Jagdgewohnheiten von Friedrich Wilhelm I. (1688 bis 1740) im Schloss Königs Wusterhausen. Beginn ist um 14 Uhr.

Das Schlossmuseum Königs Wusterhausen hat jährlich 13.000 bis 14.000 Besucher. Am Sonnabend findet dort eine Führung statt. Quelle: Frank Pawlowski

Jedes Jahr kam der Soldatenkönig mit seiner Gemahlin Königin Sophie Dorothea, den vielen Kindern und Offizieren von Mitte August bis Anfang November nach Wusterhausen, um in der Umgebung zu jagen. Beim Schlossrundgang am Sonnabend wird die Zeit des Soldatenkönigs wieder lebendig.

Mittels ausgewählter Schlossräume, Gemälde und Jagdtrophäen erfahren die Besucher spannende Geschichten zum Jagdgeschehen unter Friedrich Wilhelm I.

Sonntag, der 17. Februar

Ludwigsfelde. „Heimatgefühle“ heißt das Programm, mit dem das Gesangsduo Sigrid und Marina um 16 Uhr im Klubhaus in Ludwigsfelde gastieren. Bei der Volksmusikshow sind auch die Wildecker Herzbuben und das Duo Vincent und Fernando aus Südtirol mit dabei. Einlass ist ab 15 Uhr.

Thyrow. Mitch Ryder und Engerling kommen nach Thyrow. Der US-amerikanische Rockmusiker und die Berliner Bluesrockband spielen am Sonntag gemeinsam in der Kulturscheune. Beginn des Konzerts ist um 18 Uhr.

Der US-amerikanische Musiker Mitch Rider gibt ein Konzert in der Kulturscheune in Thyrow. Quelle: Promo

Die Musiker präsentieren Songs ihrer neuen gemeinsamen Live-CD „The blind squirrel gets a nut“. Seit nunmehr 25 Jahren wird Mitch Ryder bei seinen Konzerten in Europa von Engerling begleitet. Gemeinsam gaben sie bis jetzt etwa 480 Konzerte.

Mitch Ryder wurde in Amerika mit seiner Band, den Detroit Wheels bekannt. Hits wie „Jenny take a ride“ und „Sock it to me baby“ machten ihn weltweit berühmt. Seit mehr als 40 Jahren feilt die Engerling Blues Band aus Berlin an ihrem eigenen Stil mit intelligenten Texten.

Von MAZonline