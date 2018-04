Teltow-Fläming Berufsfindung - Dahmer Oberschüler sind begeistert vom Handwerk In verschiedene Handwerksberufe konnten Achtklässler aus Dahme auf dem Awo-Gut Kemlitz hineinschnuppern. Organisiert wurde der Tag von angehenden Erziehern aus Lübbenau. Die Schüler waren begeistert.

Fliesen legen will gelernt sein. Auch in diesen Beruf durften Dahmer Oberschüler in Kemlitz hineinschnuppern. Quelle: Andreas Staindl