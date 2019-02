Dahmeland-Fläming

Viele Veranstaltungen finden am Ferienwochenende in Dahme-Spreewald und in Teltow-Fläming statt. Hier ein kleiner Überblick:

Freitag, der 8. Februar

Baruth. Das Museumsdorf Baruther Glashütte lockt am Winterferienwochenende mit Familienbasteltagen. So können Besucher am Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils ab 10 Uhr in der Galerie Packschuppen Perlen-Armbänder und Ketten basteln. Und im Museum und im Glasstudio besteht die Möglichkeit, Glas zu bemalen und selbst zu blasen.

Im Museumsdorf Baruther Glashütte können die Besucher am Wochenende auch Glaskugeln selbst blasen. Quelle: Promo

Ab Freitag ist auch das Café Albertine nach einem Umbau wieder für seine Gäste geöffnet.

Ludwigsfelde. Die Besucher des Klubhauses in Ludwigsfelde werden am Freitag von der berühmtesten Holzpuppe der Welt mit auf ein spannendes Abenteuer genommen. Das Theater Liberi inszeniert die Geschichte von der Marionette mit der Lügennase als modernes Musical für die gesamte Familie. Beginn der Vorstellung ist um 16 Uhr.

Das Kindermusical „Pinocchio“ wird am Freitagnachmittag im Klubhaus in Ludwigsfelde aufgeführt. Quelle: Promo

Perfekt abgestimmte Eigenkompositionen und temporeiche Choreographien versprechen ein unterhaltsames Live-Erlebnis für Kinder ab vier Jahren, ihren Eltern und ihren Großeltern. Das Publikum wird mit auf eine musikalische Reise genommen quer durch Pop, Rock, Italo-Schlager, Soul und Chanson.

Sonnabend, der 9. Februar

Luckenwalde. Das Familienzentrum Plus in Luckenwalde lädt Alleinerziehende und ihre Kinder zu einem offenen entspannten Nachmittag in die Villa Paletti ein. In der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr können die Kinder im Spielzimmer oder im Sportraum spielen, während die Erwachsenen sich über ihre Erfahrungen austauschen können.

Dahme. Eine neue Ausstellung wird am Sonnabend in der Galerie „Kunstpause“ in Dahme eröffnet. Unter dem Titel „Kalenderblätter“ zeigt Agnes Saretz aus Cottbus Kalenderblätter in Collage-Technik. Die Vernissage beginnt um 16 Uhr.

Die Laudatio hält Kerstin Heinze von der Galerie „Kunstpause“. Für den musikalischen Rahmen der Vernissage sorgt Konzertgitarristin und Musikpädagogin Sandra Saretz.

Die Ausstellung von Agnes Saretz kann bis einschließlich des Wochenendes des „Offenen Ateliers“ in Brandenburg, am 4. und 5. Mai 2019, immer mittwochs in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Tel. 01 60/6 61 70 50 besichtigt werden.

Zossen. Geschichte der Firma Bolle und die ihres Begründers Carl Bolle sind Thema eines Vortrags von Karl-Heinz Bannasch, Vorsitzender des Spandauer Geschichtsvereins. Er spricht am Sonnabend um 16 Uhr im evangelischen Gemeindesaal, Kirchplatz 4, in Zossen.

Als der Maurergeselle Carl Bolle aus Milow in der Mark Brandenburg im Jahr 1879 in die Metropole Berlin kam, hatte er eine Idee, die er im Stil des zupackenden wilhelminischen Zeitgeistes sofort in die Tat umsetzte. Die Begründung einer großstädtischen Molkerei, die ihr Produkt am frühen Morgen ausfuhr und direkt vor die Haustür der Milchtrinker brachte.

Die Geschichte der Firma Bolle aus Berlin wird ein einem Vortrag im evangelischen Gemeindesaal in Zossen erzählt. Quelle: MAZ

Bereits im Jahr 1886 rollten dann hundert Pferdewagen beladen mit Milchkannen durch Berlin, 2000 Bolle-Jungs kletterten mit ihren Milchflaschen in die entlegensten Hinterhöfe.

Veranstalter ist der Heimatverein „Alter Krug“.

Ludwigsfelde. Die Show „The Tribute Show – Abba today – The concert“ gastiert am Sonnabend im Klubhaus in Ludwigsfelde. Beginn ist um 20 Uhr im Großen Saal. Einlass ist ab 19 Uhr.

Die zwei Protagonistinnen Daniela Manske und Rebecca Pinder verleihen der Show mit ihren Stimmen und ihrer Performance den Spirit of Abba. Gemeinsam mit ihren Bühnenpartnern Mario Fischer und Jens Kaufmann und weiteren Musikern verstehen die Künstler es, das Publikum mit Dynamik, Gefühl, Witz und Charme zu unterhalten.

Die Hits der schwedischen Band Abba werden in der Abba-Show im Klubhaus in Ludwigsfelde erklingen. Quelle: Promo

Und natürlich mit den Songs von Abba wie „Waterloo“, „Chiquitita“, „Dancing Queen“ und „Mamma Mia“.

Sonntag, der 10. Februar

Lynow. Der Förderverein Horstmühle-Baruth lädt für Sonntag zur traditionellen Winterwanderung ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr vor dem Grundstück Zur Horstmühle 4 in Lynow – vor dem gelben Fachwerkhaus. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer wird gesorgt.

Die Horstmühle in Lynow. Von hier aus startet die Winterwanderung des Fördervereins Horstmühle-Baruth. Quelle: Margrit Hahn

Der Siedlungsplatz Horstmühle liegt im Schöbendorfer Busch zwischen den Dörfern Horstwalde und Lynow inmitten des Baruther Urstromtals. Mit der Winterwanderung beginnt für den Förderverein Horstmühle-Baruth ein neues Veranstaltungsjahr.

Weitere Informationen sind auf der Homepage des Vereins auf horstmuehle-baruth.de zu finden.

Königs Wusterhausen. Zu einem spannenden Vortrag lädt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg für Sonntag ins Schloss nach Königs Wusterhausen ein. Kunsthistorikerin Gerhild H. M. Komander spricht über Markgräfin Sophie von Brandenburg-Schwedt (1719 bis 1765) und ihre Schwestern. Anlass ist der 300. Geburtstag der Fürstin. Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr.

Prinzessin Sophie Dorothea Marie mit ihrem Gemahl Friedrich Wilhelm, Markgraf zu Brandenburg-Schwedt Quelle: Promo

Am 25. Januar 1719 gebar Königin Sophie Dorothea im Schloss zu Cölln an der Spree ihr fünftes Kind. Die kleine Markgräfin erhielt zur Taufe die Namen Sophie Dorothea Marie. Soldatenkönig König Friedrich Wilhelm I. (1688 bis 1740) war nicht sehr glücklich über die vierte Tochter in Folge.

Für Sophie begann mit dem Jahr 1734 durch die Heirat mit ihrem Cousin Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Schwedt ein unglückliches Leben, da sie sich gegen ihren Ehemann nicht durchsetzen konnte. Die Ehe mit dem Markgrafen dauerte mehr als 30 Jahre.

Königs Wusterhausen. Als Vorbereitung auf die 100 km-Strecke der Fontane-Wanderung Ende März wollen die Organisatoren einen Teil des Fontane-Wanderweges bereits am Sonntag begehen. „Dieser etwa 20 Kilometer lange Abschnitt zwischen Mittenwalde und Wildau wird um die Strecke von Königs Wusterhausen nach Mittenwalde sowie von Wildau zurück zum Start und Ziel am Bahnhof Königs Wusterhausen erweitert“, so Wanderleiter Norman Siehl.

Eine Station auf der etwa 30 Kilometer langen Wanderung auf Fontanes Spuren ist am Sonntag der Kurpark in Wildau. Quelle: Frank Pawlowski

Höhepunkte der Strecke sind unter anderem das Nottefließ, die Stadt Mittenwalde, die Rieselfelder in Ragow und der Kurpark Wildau. Die etwa 32 Kilometer lange Tour inklusive Pausen dauert sechs bis sieben Stunden. Start ist am Sonntag um 10 Uhr am Bahnhof in Königs Wusterhausen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.

Jüterbog. Die Herzberger Puppenbühne gastiert am Sonntag im Kulturquartier Mönchenkloster in Jügerbog. Die Puppenspieler zeigen im Fink-Saal das Stück „Pettersson und Findus – Findus zieht um“. Das Stück über den alten Mann Pettersson und seinem Kater Findus ist für Kinder ab drei Jahre geeignet. Beide erleben gemeinsam so einige Abenteuer. Los geht es um 15 Uhr. Karten gibt es an der Tageskasse.

Bauchredner Eddy Steinfatt ist beim Karneval mit seinen Puppen mit dabei. Quelle: Quelle

Königs Wusterhausen. Bei der 60plus-Party im Festsaal der Kavalierhäuser in Königs Wusterhausen wird am Sonntag Karneval gefeiert. Los geht es um 15 Uhr. Bauchredner Eddy Steinfatt (Foto) wird die Gäste unterhalten. Er bringt wie immer seine Freunde mit und sorgt gemeinsam mit Moderatorin Uta Carina für Stimmung und gute Laune. Seine Premiere als Bauchredner mit eigens dafür geschaffener Puppe hatte Eddy Steinfatt übrigens im Jahr 1980 beim Karneval in Dömitz. Karten für die Veranstaltung gibt es unter anderem in der Touristinformation Dahme-Seenland sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Wünsdorf. Zum „Unterirdischen Sonntag“ im Fernmeldebunker Zeppelin sind Besucher von 10 bis 16 Uhr in der Bücher- und Bunkerstadt in Wünsdorf willkommen.

Der Bunker kann auf allen drei Etagen und mit allen Stollen mit der Taschenlampe erkundet werden. Unter der Erde werden Mitarbeiter der Bücherstadt Fragen zur Geschichte, dem Bau und der militärischen Nutzung beantworten.

Anmeldung und weitere Informationen unter Tel. 03 37 02/96 00.

Von MAZonline