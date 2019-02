Abba, Fontane, Pinocchio – die Veranstaltungen in Dahmeland-Fläming am Wochenende sind bunt gemischt. Im Klubhaus in Ludwigsfelde werden bei der Abba-Show die großen Hits der schwedischen Kultband erklingen. Auf Fontanes Spuren wird am Sonntag von Königs Wusterhausen aus gewandert. Und mit der Holzpuppe Pinocchio geht es auf Abenteuertour.