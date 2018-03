Ein Bildhauer mit mehr Ideen als Zeit

WERBIG. . Den größten Anteil seiner Werke bilden allerdings Sandsteinhauereien.

Ursprünglich hatte Klaus Niedzwiecki einen ganz anderen beruflichen Weg eingeschlagen. „Eigentlich bin ich Maschinenbauingenieur“, sagt der mittlerweile selbstständige Künstler. Ein entsprechendes Studium, die Arbeit als Diplomingenieur und später eine Umschulung zum IT-Manager kennzeichnen den früheren Werdegang des Brandenburgers. Und auch als Lehrer ist Niedzwiecki tätig. „Zwei Tage in der Woche unterrichte ich Musik und das Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik“, berichtet er.

Von der Kunst kam der gebürtige Baruther nach dem Besuch seines ersten Keramikzirkels in Ludwigsfelde allerdings nicht mehr ab. „Mich hat damals schon die Formgebung interessiert“, erklärt er. Angefangen hat er vor über 40 Jahren erst einmal mit kleinen Schüsseln und Tonarbeiten. Später wurden kleinere Figuren daraus.

„30 Jahre lang habe ich das alles nur als Hobby gemacht“, sagt Klaus Niedzwiecki. Auch die frühen Arbeiten aus seiner Tätigkeit an einer Spezialschule und einer Förderklasse für Plastik waren zum größten Teil nur für ihn selbst gedacht. Nur wenig hat er damals verschenkt und an Einnahmen aus den Kunstwerken dachte Niedzwiecki noch gar nicht.

Doch das änderte sich im Jahr 2003. An sein erstes verkauftes Kunstwerk kann sich der Bildhauer natürlich noch erinnern. „Das war ein Liebespaar aus Sandstein, das ich auf einem Kunstmarkt in Berlin verkauft habe.“ Auch die ersten Ausstellungen fanden vor zehn Jahren in Potsdam und Berlin statt. Der Schritt zur Selbstständigkeit war getan. Mittlerweile nimmt Klaus Niedzwiecki sogar konkrete Aufträge von Kunden entgegen. „Ich arbeite beispielsweise gerade an einem Buddha und einer Katze“, erzählt der Bildhauer. Einen weiteren besonderen Schritt wagte der Künstler dann 2007 mit seiner Frau. Für mehrere Monate zogen die beiden nach Lettland. „Meine Frau hatte dort einen Bildungsauftrag“, erklärt Niedzwiecki.

Doch auch er selbst nutzte die Zeit im Ausland. Mit Ausstellungen im Rigaer Dom und in der dortigen Akademie der Künste konnte er sich sogar lettische Anhänger verschaffen. Kunden aus dem Baltikum zu bekommen, bleibt allerdings schwer. „Die Menschen dort haben nicht genug Geld, um es für Kunst auszugeben“, weiß Niedzwiecki über die Verhältnisse in Lettland.

Inzwischen ist der Bildhauer froh, wieder in Deutschland zu sein. Mit seiner Frau lebt er in Werbig, wo er in seiner eigenen Werkstatt arbeitet. „Wenn ich dort manchmal bis nachts um zwölf in meine Arbeit vertieft bin, findet meine Frau das nicht so toll“, erzählt Klaus Niedzwiecki. Er selbst sieht natürlich die positiven Seiten: „Hier habe ich mehr Freiraum. Meine Werkstatt in Lettland war viel beengter.“ (Von Victoria Barnack)