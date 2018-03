„Es macht Spaß, zu gestalten“

Leon: Warum wollten Sie mal Bürgermeister werden?

Wilfried Rauhut: Das hat mit der Wende zu tun. Ich habe damals in der Landwirtschaft gearbeitet und es wurden Arbeitskräfte abgebaut. Da ergab sich einfach die Gelegenheit. Und es macht Spaß, mit den Einwohnern die Orte zu gestalten. Ich habe das gern übernommen, musste dafür natürlich gewählt werden.

Leon: Welchen Beruf genau hatten Sie vorher?

Rauhut: Ich habe Landtechnik studiert. In einer LPG war ich für die Technik verantwortlich, zum Beispiel für das Besorgen von Ersatzteilen.

Leon: Haben Sie Vorbilder?

Rauhut: In der Kommunalpolitik waren das Gemeindevertreter, die sich sehr engagiert haben. Dazu zähle ich Wilhelm Schröter aus Seehausen, Günter Thiel aus Malterhausen und Fred Schade aus Gölsdorf, den kennt ihr sicher auch, wenn ihr aus Gölsdorf seid. In der großen Politik ist es schwierig. Das kann man mit dem Kommunalen nicht so gut vergleichen.

Leon: Welches politisches Thema beschäftigt sie am meisten?

Rauhut: Zurzeit ist es das Thema Windkraft. Es gibt ja zwei Seiten dabei: Wir wollen erneuerbare Energien und weg von der Atomkraft, aber auf der anderen Seite wollen wir die Windräder auch nicht überall haben, oder? Ich weiß nicht, ob Ihr die vor den Türen in Gölsdorf haben wollt.

Selina: Wir haben welche.

Rauhut: Ja, das eine. Aber wenn man nach Malterhausen und Lindow guckt. Da steht ein ganzer Park. Das ist auch ein Hauptthema in der Gemeindevertretung.

Leon: Belastet Sie es manchmal, Bürgermeister zu sein?

Rauhut: Ja, denn der Bürgermeister ist für die Belange der Bürger da. Meistens kommen aber nur die Fragen zu Dingen, die nicht so klappen, zum Bürgermeister. Das kann schon etwas belasten.

Selina: Möchten sie bei der nächsten Wahl wieder Bürgermeister werden?

Rauhut: Ja.

Selina: Und warum?

Rauhut: Es macht Spaß. Als Bürgermeister kann man in unseren 22 Ortsteilen wirklich viel gestalten. Die Finanzen werden zwar weniger. Aber das ist auch wieder eine Herausforderung.

Selina: Sorgen Sie sich, dass Sie vielleicht nicht zum Bürgermeister gewählt werden?

Rauhut: Das entscheiden die Wähler. Ihr ja noch nicht, aber Eure Eltern.

Selina: Meine Mama würde Sie, glaube ich, wählen.

Rauhut: (lacht) Na, dann habe ich ja schon eine Stimme – und dann noch die von der Fläming-Königin (Andrea Wesnick, Anm. d. Red.).

Selina: Wie läuft so eine Bürgermeisterwahl ab?

Rauhut: Zuerst muss bekannt gegeben werden, dass die Wahl stattfindet. Dann können sich Kandidaten bewerben und der Termin wird festgelegt. Wenn die Bürger an diesem Tag wählen, muss man mehr als 50 Prozent erreichen, um zu gewinnen. Die beiden Male, als ich Bürgermeister wurde, gab es keinen zweiten Kandidaten.

Arvit: Sprechen wir über unsere Schule in Blönsdorf. Gefällt sie Ihnen?

Rauhut: Auf jeden Fall. Wir haben viel, viel Geld in die Schule investiert – und das haben wir gern gemacht. Das gilt nicht nur für mich, sondern auch für die Gemeindevertretung, die für die Investition in die Turnhalle oder in die Mensa gestimmt hat. Die Schule gefällt mir einmal vom Äußeren und, so denke ich mal, weil sie den Schülern und Lehrern Spaß macht.

Arvit: Warum wird innen nicht mehr renoviert?

Rauhut: Wir haben 22 Ortsteile. Da könnt Ihr Euch vorstellen, dass die Wünsche sehr vielfältig sind – von den Feuerwehren, den Sportvereinen oder den Ortsvorstehern. Da muss man Prioritäten setzen. Wir versuchen, viel in den Kitas und Schulen zu machen. Aber manchmal muss man Sachen schieben, weil man erst mal die Finanzen dafür braucht. Gibt es denn einen Raum, der unbedingt gemacht werden muss?

Leon: Ja, unser Klassenzimmer. Die Gardinen sind zerrissen und angemalt und die Leisten sind ab. Wir brauchen auch Farbe für die Wände.

Rauhut: (macht sich Notizen) Ich nehme das mal mit. Habt Ihr das schon Euren Lehrern und dem Schulleiter gesagt?

Selina: Ja, schon. Wir haben mit unserer Klassenlehrerin darüber gesprochen. Aber es ist nichts passiert.

Leon: Wir haben neulich Spenden bekommen und davon wurde eine Sportmatte gekauft. Das Geld hätten wir lieber drinnen verwendet.

Rauhut: Darüber haben die Lehrer entschieden. Ihr solltet solche Themen in der Schulkonferenz ansprechen. Das Geld ist sicher ausschlaggebend, aber es kommt auch darauf an, dass die Sachen fürsorglich behandelt werden. In den Jugendräumen machen wir es manchmal so, dass wir bei der Renovierung die Jugendlichen miteinbeziehen. Denn wenn man es selbst gemacht hat, pflegt man es auch besser. Wenn wir etwas reparieren müssen, das vielleicht von Schülern kaputt gemacht wurde, fehlt das Geld für etwas anderes. Ich erinnere mich, dass wir Eure Streetsoccer-Anlage schon öfter reparieren mussten.

Selina: Das ist auch unser nächster Punkt. Kann sie wieder repariert werden?

Rauhut: Ich weiß nicht, ob Ihr wisst, wie die Anlage zustande gekommen ist. Ich bin persönlich herumgefahren, sprach mit vielen Gewerbetreibenden und sammelte fast 12 000 D-Mark an Spenden dafür ein. Da ist es umso ärgerlicher, wenn die Anlage kaputt gemacht wird. Wenn man mal jemanden erwischen würde, der für die Reparatur bezahlen müsste, würde sich vielleicht etwas ändern. Diese Aufgabe möchte ich gern an Euch zurückgeben.

Arvit: Wir haben noch ein Problem mit dem Schulessen. Das schmeckt uns nicht, es ist kalt und es gibt jeden Tag Nudeln.

Rauhut: Das ist wirklich ein Thema für die Schulkonferenz. Von dort habe ich die Information, dass das Essen nicht schlecht ist und so bleiben kann. 1,30 Euro für eine Mahlzeit sind nicht viel Geld. Die Gemeinde gibt ja noch etwas hinzu.

Selina: Gibt es keinen anderen Essenanbieter?

Rauhut: Sicherlich gibt es andere. Aber darüber muss die Schulkonferenz beraten.

Arvit: In der Wiesenschule Jüterbog schmeckt das Essen besser. Es kommt auch von Sodexo, aber aus Luckenwalde.

Rauhut: Das ist ein anderes Liefer- und Kochsystem, richtig. Ich nehme das mit. Aber geklärt werden muss das Thema in der Schulkonferenz. Dort muss man sich Gedanken machen, ob man den Anbieter wechselt.

Leon: Noch etwas Privates. Treiben Sie Sport?

Rauhut: Ab und zu. Ich bin immer sehr viel Fahrrad gefahren. Schon achtmal bis zur Ostsee; viermal mit meinen Kindern in drei Tagen, viermal allein und brauchte zwei Tage. Die längste Strecke war bis Prenzlau: 208 Kilometer. Jetzt fahre ich gern Motorrad. Ich habe einen Oldtimer mit Beiwagen und einen BMW.

Leon: Welche Haustiere haben Sie und wie heißen die?

Rauhut: Wir haben eine Katze. Die heißt Rudi, weil wir sie vor neun Jahren bekommen haben. Wir nannten sie nach Rudi Völler, der damals zurückgetreten ist . . .

Leon: Wer ist Rudi Völler?

Rauhut: (grinst) Er war damals der Fußball-Bundestrainer. Wir haben auch einen Hund namens Paula. Die beiden vertragen sich nicht, deshalb dürfen sie nur abwechselnd ins Haus. Auch ein Aquarium mit Fischen steht bei uns. Dann ist da ein Meerschweinchen von unserer Enkeltochter, das ich aber versorgen muss. Hühner haben wir noch und saisonweise auch Gänse für Weihnachten.