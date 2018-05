Ludwigsfelde

Die Feuerwehr musste am Dienstagmorgen auf der A10 einen Transporter-Fahrer befreien, der nach einem Unfall in seiner Kabine eingeklemmt war. Zwei von drei Autobahnspuren waren gesperrt.

Transporter kracht auf Lkw

Gegen 9.30 Uhr hatte sich zwischen den Anschlussstellen Ludwigsfelde-Ost und -West in Fahrtrichtung Potsdam ein Stau gebildet. An dessen Ende bremste ein Volvo-Lkw, was aber vom Fahrer des Kleintransporters mit Anhänger, der dahinter fuhr, zu spät gesehen wurde. Er fuhr auf.

Fahrer in Kabine eingeklemmt

Der Kleintransporter wurde dabei auf die mittlere Fahrspur abgelenkt und der Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt. Nachdem er aus dem Führerhaus befreit wurde, musste er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schaden: 12 000 Euro

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Kleintransporters mussten die rechte und die mittlere Fahrspur vorübergehend gesperrt werden. Das Fahrzeug wurde von einem Abschlepp-Unternehmen geborgen. Der Lkw blieb fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 12 000 Euro.

Von MAZonline