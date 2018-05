Woltersdorf

500 Quadratmeter Wald brannten am Montagnachmittag in Woltersdorf. Hinter dem Areal des Gemüse- und Obstanbaubetriebes „Buschmann und Winkelmann“ war in einem Waldstück ein Feuer ausgebrochen.

Um 14.37 Uhr wurde der Alarm bei der Feuerwehr ausgelöst. Daraufhin fuhren sieben Fahrzeuge der freiwilligen Ortsfeuerwehren aus Nuthe-Urstromtal zum Einsatzort. Insgesamt hatten 25 Kameraden zu tun, das Feuer zu löschen. Um 16.45 Uhr war der Einsatz beendet.

Von Margrit Hahn