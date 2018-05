Teltow-Fläming Dahmeland-Fläming - Gegner der Eugal-Pipeline gibt nicht auf Der Bau einer neuen Gas-Pipeline quer durch Brandenburg ist beinahe beschlossen. Doch noch regt sich Widerstand in der Bevölkerung.

Erdgasleitungen der Opal-Trasse werden 2009 in die Erde gelegt. So ähnlich dürfte es auch in naher Zukunft bei der Eugal-Trasse aussehen. Quelle: Gascade (Archiv)