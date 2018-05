Großbeeren

Am Montag gegen 14 Uhr hat es an der L40 in Fahrtrichtung Großbeeren neben der Fahrbahn gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Durch das Feuer wurden etwa 600 Quadratmeter Grünfläche sowie ein Wildzaun auf einer Länge von 30 bis 40 Metern beschädigt. Die Brandursache ist unklar. Fahrlässige Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Von MAZonline