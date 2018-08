Großbeeren

An der B101 zwischen Großbeeren und Genshagen hat es am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr gebrannt. Etwa 1000 Quadratmeter trockener Wiese standen dort in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sicherte die Polizei am Brandort Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline