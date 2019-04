Großbeeren

Bei einem Unfall an der Ausfahrt des Parkplatzes eines Lebensmitteldiscounters an der Berliner Straße ist am Sonnabend ein Kind leicht verletzt worden. Der 11-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad zwischen den Parkbuchten entlang und übersah ein Auto, das vom Parkplatz auf die Straße fuhr. Der Junge fuhr dem Wagen in die Seite und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei informierte seine Mutter von dem Unglück. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Von MAZonline