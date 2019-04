Großbeeren

Unbekannte haben am Montag gegen 20.45 Uhr versucht, die Terrassentür eines Hauses in Großbeeren aufzuhebeln. Zudem wurde ein fest montierter Bewegungsmelder auf der Terrasse beschädigt. In das Gebäude gelangten die Täter nicht, da die Bewohner auf die Täter aufmerksam wurden, das vertrieb die Einbrecher.

Von MAZonline