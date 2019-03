Großbeeren

Bei einem Unfall auf der L 40 in Großbeeren in Fahrtrichtung B 101 sind am Freitagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Ein Opel Corso kam gegen 17.25 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich, anschließend blieb er auf dem Dach liegen. Dabei wurden der 58-jährige Fahrer und ein Beifahrer schwer, ein dritter Insasse leicht verletzt. Ersthelfer kümmerten sich um die drei Personen, alle kamen ins Krankenhaus. Ursache des Unfalls war vermutlich zu hohe Geschwindigkeit. Die Polizei kümmerte sich um die Bergung des Autos.

Von MAZonline