Großbeeren/Genshagen

Am Freitagmorgen zwischen 6.30 und 8 Uhr haben sich im Bereich und Großbeeren mehrere glättebedingte Unfälle ereignet, wie die Polizei am Mittag mitgeteilt hat. In zwei Fällen kollidierten Fahrzeuge mit Leitplanken am Fahrbahnrand, ein weiteres Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Verletzt wurde niemand, es entstand allerdings ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Den Unfallverursachen droht nun ein Bußgeld.

Von MAZonline