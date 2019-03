Großbeeren

Auf der L 76 zwischen Birkholz und Großbeeren ist am Sonntag gegen 19.50 Uhr ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Polizisten bemerkten bei der Unfallaufnahme, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Wert von 1,62 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein bei der Polizei lassen. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Von MAZonline