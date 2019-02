Großbeeren

Mit rotweißem Flatterband gesperrt ist zurzeit ein Teil des Gutshofs Großbeeren direkt neben dem Rathaus. Dort werden alte Bäume gefällt, das erklärte Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Neben dem alten Eiskeller würden in Absprache mit den Berliner Stadtgütern 13 Bäume entfernt, die Genehmigung dazu habe die Untere Naturschutzbehörde erteilt, so Rathauschef Borstel.

Baumwurzeln konnten nur begrenzt wachsen

Diese Bäume seien alt und teils marode, heißt es inzwischen auch in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Zudem könnten sie ihr Wurzelwerk wegen des Eiskellers und der Begrenzung von unten nicht voll entwickeln und bildeten lediglich Oberflächen nahe Wurzeln aus.

„Dadurch fehlt es den Bäumen an der notwendigen Stabilität“, heißt es in der Mitteilung. Weil damit auch Gefahr in Verzug sei, wurden die Fällarbeiten von der Unteren Naturschutzbehörde genehmigt worden, so Rathaussprecherin Angelika Laag.

Maulbeerbäume als Ersatz geplant

Sie schreibt weiter: „Zudem drücken die Wurzeln auf das Gewölbe des historischen Eiskellers.“ Der solle jedoch für weitere Planungen erhalten werden. Als Ersatz für die nun zu fällenden 13 Bäume seien 17 neue Maulbeerbäume geplant, heißt es abschließend.

Vor den Gemeindevertretern und Gästen hatte Borstel außerdem erklärt: Nachdem das Erfolgsprojekt GVZ nun seiner Vollendung entgegen gehe und in zwei Jahrzehnten fast vollständig entwickelt worden sei, sollte das Augenmerk der Gemeinde nun auf der Entwicklung der Ortsteile und von Großbeeren selbst liegen, so Borstel.

Neue Mitte wird uns Jahre fesseln

Nun gehe es um neue Rahmenbedingungen für den gesamten Ort. Die Baumfällungen auf dem Gutshof seien wichtig, „um den Blick für das neue Herz in der Mitte der Gemeinde zu wagen“. Der jetzige Schritt sei nicht das Ende des Gutshofs. „Es ist der Beginn eines Projektes, das uns über Jahre fesseln und bewegen wird“, so Borstel im Gemeindesaal.

Der Gutshof sei deshalb so wichtig, weil die Gemeinde Raum für Begegnungen, für gesellschaftliches Miteinander brauche, für einen Hort, an dem Bürger gerne zusammenkommen, erklärte der Bürgermeister.

Spätestens ab 2020 öffentliche Diskussion

Dieses Vorhaben solle kein Traum bleiben, sondern spätestens ab 2020 als Grundlage eines Konzepts in die öffentliche Diskussion gehen. Diese ganzheitliche Betrachtung solle zeigen, was aus dem bisher dörflich geprägten Ort Großbeeren werden soll.

Von Jutta Abromeit