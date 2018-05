Diedersdorf

Eine Laube ist am Sonntag bei einem Ödlandbrand in Diedersdorf in Flammen aufgegangen und vollständig abgebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache waren am Mittag rund 300 Quadratmeter Ödland an der Straße Am Steinberg in Brand geraten. Das Feuer erfaste dann die Laube. Außerdem beschädigte es einen Stromkasten, Funkenflug sorgte für Schäden bei den Nachbarn. Drei Feuerwehrleute erlitten bei den Löscharbeiten Rauchvergiftungen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline