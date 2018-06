Großbeeren

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag zwischen 0 und 9.15 Uhr die Mittelkonsole eines BMW gestohlen, der in der Berliner Straße in Großbeeren abgestellt war. Dazu schlugen sie die Scheibe des Fahrzeugs ein. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Von MAZonline