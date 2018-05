Großbeeren

Von einem VW Caddy, einem Firmenfahrzeug, das in der Dorfaue in Großbeeren abstellt war, sind in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag beide Nummernschilder entwendet worden. Darüber informierte ein Mitarbeiter des Unternehmens am Donnerstag die Polizei. Das Kennzeichen darauf lautete PB-BM 9779. Der Sachschaden liegt bei nur 100 Euro, die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige auf. Das Kennzeichen wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZonline