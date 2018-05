Großbeeren

Ein schwarzer Renault Megane ist zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr in Großbeeren gestohlen worden. Der Eigentümer hatte den Wagen mit dem Kennzeichen TF-FZ 48 auf einem Anwohnerparkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt. Als er am Morgen wieder dorthin kam, war das Auto verschwunden. Dort wurden allerdings Glasscherben gefunden, die vermutlich von dem Fahrzeug stammen. Die Polizei sicherte die Scherben und nahm den Wagen in die Fahndung auf. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Von MAzonline