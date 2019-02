Großbeeren

Am Donnerstagmorgen brannte das Führerhaus eines Lkw an der Anhalter Bahn in Großbeeren vollständig aus. Der mit Getränkeflaschen beladene Sattelzug war auf einem Parkplatz in Brand geraten.

Führerhaus vollständig in Flammen

Insgesamt 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Großbeeren, Heinersdorf und Ludwigsfelde wurden in der Früh ins Großbeerener Gewerbegebiet gerufen. Das Führerhaus eines dort parkenden Sattelzuges stand bei Ankunft der ersten Kräfte vollständig in Flammen.

Behandlung abgelehnt

Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, nachdem er seine persönlichen Sachen aus dem brennenden Fahrzeug holte. Dabei wurde er verletzt. Eine Behandlung lehnte er trotz intensiver Empfehlung zahlreicher Berufskollegen und der Feuerwehr ab.

Zugmaschine konnte nicht gerettet werden

Die Einsatzkräfte begannen mit dem Löschen des Führerhauses. Unter Einsatz von Atemschutz wurde das Feuer mit Schaumlöschmittel bedeckt und letztlich erstickt. Trotz sofortiger Begegnung konnte die Zugmaschine nicht mehr gerettet werden.

Beladen mit Trinkwasser

Geladen hatte der Sattelzug Paletten mit Trinkwasser. Vor Ort wurden die Getränke entladen, das Fahrzeug später durch ein beauftragtes Bergeunternehmen abgeholt.

Ursache derzeit noch unklar

Zur Brandursache konnte vor Ort keine Aussage getroffen werden, in der Regel handelt es sich bei solchen Entzündungen um einen technischen Fehler.

Von MAZonline