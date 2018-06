Großbeeren

Eine 45-jährige Opelfahrerin ist am Mittwich gegen 7.20 Uhr an der Kreuzung Neubeerener Straße / Sputendorfer Straße mit dem Hyundai eines 32-Jährigen kollidiert. Sie war geradeaus Richtung JVA gefahren und nicht der abknickenden Vorfahrt gefolgt, durch die der aus Ludwigsfelde kommende Hyundai Vorfahrt hatte. Der Zusammenstoß war so heftig, dass sich der Opel überschlug. Sowohl die Opelfahrerin wie der Hyundaifahrer wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 80 000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei untersucht nun die genauen Umstände des Unfalls.

