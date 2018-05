Grünes Licht für Skatepark in Altes Lager

Teltow-Fläming Altes Lager - Grünes Licht für Skatepark in Altes Lager Das Luckenwalder Planungsbüro IDAS erhält den Zuschlag für die geplante Anlage. Vor der Beschlussfassung auf der Gemeindevertretersitzung wurde nochmals über die Notwendigkeit des Projekts gesprochen.

So wie hier in Jüterbog sollen bald auch in der Gemeinde Niedergörsdorf die Skateboards und BMX-Räder rollen. Quelle: Victoria Barnack