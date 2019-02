Hohenahlsdorf

Die Polizei hat am Dienstag gegen 10.50 Uhr auf der B 102 in Hohenahlsdorf einen stark überladenen Lkw aus dem Verkehr gezogen. Sie hatten ihn kontrolliert, weil er schon von außen überladen wirkte, eine Waage in der Nähe bestätigte den Verdacht: Der Lkw hatte zehn Tonnen zuviel auf der Ladefläche. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld

Von MAZonline