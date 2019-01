Teltow-Fläming Hohengörsdorf - Horrorhaus begeistert Ebay Das „Drecksloch“ in Hohengörsdorf landete bei einem Ranking des Verkaufsportals Ebay-Kleinanzeigen unter den fünf skurrilsten Inseraten von 2018. Ähnlich verrückt sind auch die vier weiteren Anzeigen.

Aggro-Killerfrösche im Keller und Decken so löchrig wie ein Schweizer Käse: so lautete der Verkaufstext für das Horrorhaus in Hohengörsdorf. Quelle: Isabelle Richter