ZOSSEN. . Doch das schlechte Wahlergebnis in Niedersachsen und die ebenso wenig guten Umfragewerte würden die Piraten nur noch mehr motivieren, sich „reinzuknien“, so der 42-jährige Fliesenleger-Handwerksmeister. Er is Direktkandidat seiner Piratenpartei für die Bundestagswahl 2013 im Wahlkreis 62 und seit Januar 2012 Mitglied der Piratenpartei.

Am Sonnabend hatten Mücke und seine Mitstreiter aus dem Kreisverband TF – allen voran Vorsitzender Ron Matz – zum Neujahrsempfang ins Zossener E-Werk geladen, um über Themen wie Landrats-und Bundestagswahl 2013 zu reden. Deutlich wurde indes während des Gesprächs, dass den Piraten vor allem Themen wie Basisdemokratie und Bürgerhaushalt besonders am Herzen liegen. „Der Bürger“, so hieß es, wolle nicht nur zuhören, sondern sich einmischen, wolle sich selbst in kommunale Entwicklungen einbringen.

Für den Sonnabend galt das allerdings nur bedingt. Es kam nur eine kleine interne Runde im E-Werk zusammen, die sich vor dem wohlig warmen Kaminfeuer bei Kaffee und Kartoffelsalat, Bier und Buletten engagiert unterhielt. 89 Mitglieder – nicht alle zahlend – bilden derzeit das personelle Rückgrat des Kreisverbands Teltow-Fläming. Knapp ein Dutzend war am Sonnabend anwesend und erfuhr dort unter anderem, dass sich die Piratenpartei noch nicht entschieden hat, ob überhaupt und wenn ja welchen Landratskandidaten die Piraten im Kreis unterstützen werden. „Am liebsten wäre uns ein unabhängiger Kandidat“, so Ron Matz. Zwei Dinge indes stehen bereits fest: Erstens: Die Piratenpartei wird keinen eigenen Kandidaten ins Rennen um das Landratsamt schicken. Und zweitens: Die Piratenpartei hat alle bereits von ihren Parteien offiziell nominierten Kandidaten für den 15. Februar nach Rangsdorf ins Waldrestaurant eingeladen, wo sie sich den Bürgern vorstellen können. Einige Zusagen liegen bereits vor. (Von Fred Hasselmann)