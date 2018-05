Jüterbog

Ohne Räder fand ein Autofahrer in Jüterbog seinen VW am Donnerstag wieder. Das Auto war von Dienstag, 12.30 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, in der Goethestraße abgestellt. Die bislang unbekannten Täter schraubten die Räder ab und stellten das Auto auf Holzscheite.

Von MAZonline