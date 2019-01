Jüterbog

Am Freitag, dem 11. Januar, um 0.29 Uhr kontrollierte die Polizei in Jüterbog in den Fuchsbergen einen 18-jährigen Fahrradfahrer. Dabei entdeckten die Beamten ein szenetypisches Tütchen mit dem Betäubungsmittel Cannabis. Dieses wurde durch die Beamten sichergestellt und die entsprechende Anzeige aufgenommen.

Von MAZ