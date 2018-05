Jüterbog

Mit Drogen im Blut und im Gepäck wurde ein 42-jähriger Autofahrer in Jüterbog erwischt. Eine Polizeistreife hielt den Peugeot des Mannes am Sonnabend kurz nach 3 Uhr in der Früh einer Verkehrskontrolle in der Badergasse an.

Dabei wurde auch ein Drogenschnelltest vorgenommen. Dieser wies den Konsum von Amphetamin nach. In einem Rucksack konnte die Beamten in einer Schatulle eine Portion mit weißen Pulver und Konsumutensilien sowie weiteren Briefchen mit weißen Pulver sicherstellen. Eine Blutprobe wurde angeordnet und Anzeigen gegen den Mann aufgenommen.

