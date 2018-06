Jüterbog

In die Spielothek in der Jüterboger Schlossstraße wurde in der Nacht zu Freitag eingebrochen. Gemeldet wurde der Einbruch um 3.45 Uhr.

Die Täter hatten die Eingangstür aufgehebelt und im Inneren mindestens vier Spielautomaten aufgebrochen. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf.

