Jüterbog

Ein Fahrrad wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 6 Uhr und 17.15 Uhr am Bahnhof Jüterbog entwendet. Die Eigentümerin stellte es in einem Fahrradständer am Bahnhof ab, als sie es am Abend wieder nutzen wollte, konnte sie lediglich das Schloss auffinden. Es lag zerschnitten auf dem Boden. Die Beamten sicherten das Fahrradschloss und nahmen eine Anzeige auf. Anhand der Rahmennummer kann nun eine Fahndung nach dem Fahrrad eingeleitet werden.

Von MAZ