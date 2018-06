Jüterbog

Während in Russland um den Weltmeister-Pokal gekickt wird, findet in Jüterbog am Sonntag das Toleranz-Straßenfußball-Turnier statt. Die Jusos Teltow-Fläming laden dazu zum neunten Mal ein.

„Dank guten Kooperationen und dem Jugendclub Jüterbog II ist diese Veranstaltung in den letzten Jahren immer mehr gewachsen. Ich lade alle Fußballfreunde, Vereine, Schulen, Bürger dazu ein“, erklärt der SPD-Landtagsabgeordnete Erik Stohn, der die Schirmherrschaft übernommen hat.

Turnier gegen Rassismus, Ausgrenzung und Intoleranz

Gespielt wird auf Kleinfeldern und mit gemischten Teams aus je vier Spielern und Spielerinnen. Teilnehmen können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Das Turnier soll ein Zeichen gegen Rassismus, Ausgrenzung und Intoleranz sein. Es beginnt am 24. Juni um 11 Uhr im Jugendclub Jüterbog II in der Bergstraße.

Anmeldungen als Team oder als Einzelspieler sind vorab möglich per E-Mail an jusos.fussballturnier@web.de

Von Alexander Engels