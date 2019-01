Schnuppertag an den Grundschulen

Jüterbog Jüterbog/Werbig - Schnuppertag an den Grundschulen Manch einer freut sich drauf: Für Sechs- und Siebenjährige steht in diesem Jahr die Einschulung bevor. Im Vorfeld laden die Grundschulen in Werbig und Jüterbog zum Tag der offenen Tür für Eltern und Kinder.

Spielend lernen: Am Samstag können künftige Abc-Schützen in Werbig und Jüterbog schon einmal in den Schulalltag hineinschnuppern. Quelle: Isabelle Richter