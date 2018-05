Jüterbog

Am Freitag trat in der ganzen EU die Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Jetzt dürfen Unternehmen nicht mehr nach Gutdünken mit Nutzerdaten verfahren.

Davon betroffen sind auch etliche Betreiber von Internetseiten, die die neuen Richtlinien ergänzen müssen. Geschieht dies nicht rechtzeitig, ist mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Probleme auch Lokal

Probleme mit den Änderungen hat offenbar auch die Stadt Jüterbog (Teltow-Fläming). Anstelle der neuesten Informationen zur Verwaltung sehen die Nutzer lediglich ein gelbes „Baustellen-Schild“.

Die Stadt Jüterbog ist zur Zeit offline Quelle: Screenshot jueterbog.eu

„Diese Seite befindet sich im Aufbau“ ist in dem Reiter der Stadtseite zu lesen. Die Gemeinde hat offensichtlich ihren gesamten Inhalt offline gestellt. Auch mögliche Kontaktadresse und -telefonnumern sind nicht mehr verfügbar.

Ende ist offen

Wann die Bürger die Internetseite wieder nutzen können, ist nicht erkennbar.

Mehr zum Thema: • Auch bei der Twitter-Gemeinde sorgte die neue Datenschutzgrundverordnung für Erheiterung. (lin)

Von MAZonline